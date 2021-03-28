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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi hastaneye büyükşehirden yeni konsept

İHA

Tarihi hastaneye büyükşehirden yeni konsept

Samsun’un İlkadım ilçesindeki eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin tarihi binası Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek. Atıl haldeki 119 yıllık tarihi bina ve çevresi ‘Aile ve Yaşam Merkezi’ne dönüştürülecek.

Büyükşehir sahip çıktı
Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bölge için yapmayı planladığı proje Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Belediyeye tahsis edilen tarihi hastane binası ve arazisiyle ilgili şu an ihale sürecinin başlaması bekleniyor. Ardından startı verilecek çalışmalarla eski hastane ‘Aile ve Yaşam Merkezi’ne, ağaçların bulunduğu alan ise kent parka dönüşecek.

Halk nefes alacak
Hastane yerleşkesinde hayata geçecek projenin önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarihi değerleri koruyarak gerçekleştirecekleri yatırımla yeni konseptin Türkiye’de ilk olacağını söyledi. Restorasyon çalışmalarına yıl içinde başlayacaklarını ifade eden Başkan Demir, “Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni, Aile ve Yaşam Merkezi'ne dönüştürüyoruz. Burası için güzel bir proje hazırladık. Alandaki tarihi değerimiz olan tescilli binayı restore edip koruyarak, sosyal ve kültürel amaçlı etkinliklerde kullanılması için halkımızın hizmetine sunacağız” diyerek, “28 dönümlük alanı çevreleyen duvarları kaldırıp; alanı çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın rahat nefes alacakları, hoş vakit geçirecekleri yaşam alanına çeviriyoruz. Yemyeşil alanda mahalle kültürünü, sevgiyi, saygıyı, dostluğu orada yaşatacağız. Türkiye’de örnek olacak bu alanı halkımızın istifadesine sunacağız” şeklinde konuştu.

Hastanenin tarihi
1902 yılında ‘Canik Hamidiye Hastanesi’ ismiyle hizmete giren ve 1908’de adı Canik Gureba olarak değiştirilen hastane, 1924’de “Samsun Millet Hastanesi” ismini aldı. 1954’te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na devredilerek Samsun Devlet Hastanesi oldu. 1970 yılında ise devlet hastanesinin taşınmasıyla bir süre boş kalan bina, Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi olarak oldu. 1980’de ise ‘Karadeniz Bölgesi’ unvanı kaldırılarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet vermeye devam etti. 2007 yılında bir hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangında büyük hasar gören tescilli tarihi bina, hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla da atıl hale düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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