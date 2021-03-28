Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası

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Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da servis sürücüsü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçerek yaralanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla yakalanan Y.O.´ya (51), bin 33 TL ceza kesildi. Aracın köpeğin üzerinden geçme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çarşamba ilçesine bağlı Boyacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında yatan köpeğin üzerinden geçen servis sürücüsü, mahalleden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Soruşturma başlatan ekipler, araç sürücüsünü tespit etti. Gözaltına alınan Y.O.´ya, bin 33 TL idari para cezası uygulanırken, köpeğin sağ arka ayağından yaralandığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Çarşamba Zeynep Irmak ÖCAL

2021-03-28 14:50:37



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