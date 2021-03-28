Bakan Soylu´nun dayısı hayatını kaybetti

Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis (78), koronavirüs tedavisi gördüğü Samsun´daki hastanede yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun Samsun´nun Bafra ilçesinde yaşayan dayısı Selami Reis koronavirüse yakalandı. Reis, 2 haftadır tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde bu sabah yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Reis´in cenazesi yarın Bafra ilçesine bağlı Darboğaz Mahallesi´nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu da (75), 13 Mart'ta kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. DHA-Genel Türkiye-Samsun SAMSUN-DHA
2021-03-28 15:33:04
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