NATO’nun Samsun çıkarması: 3 savaş gemisi limana demirledi Samsun’da askeri hareketlilik

Samsun Limanı’na 2’si yabancı üç savaş gemisi demirledi.

Samsun haftaya askeri hareketlilik ile başladı. Sabah saatlerinden itibaren askeri gemiler ufukta belirdi. Gemiler römorkörler eşliğinde bir bir limana yanaştı. Karadeniz’deki askeri hareketlilik şehirde merak uyandırdı. Gemilerin demirlediği esnada sahil güvenlik helikopteri de havada uçuş gerçekleştirdi.

Limana demir atan gemilerin Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG KEMALREİS (F247), İspanya’ya ait F104 ve Romanya’ya ait F222 numaralı gemiler olduğu öğrenildi.



SEA SHIELD21 tatbikatı

NATO Daimi Deniz Görev Grubu2 (SNMG2)’de görevli fırkateynlerin katıldığı SEA SHIELD21 Tatbikatı açılış töreni Romanya Köstence başladı. SEA SHIELD21 tatbikatı kapsamında gemiler Karadeniz’e açıldı. Savaş gemileri bu kapsamda Samsun Limanı’na geldi. İhtiyaç için limana demirleyen gemilerin ne kadar kalacağı konusunda bilgi verilmedi.

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