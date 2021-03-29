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Samsun´da, karantinayı ihlal eden 100´ün üzerinde kişi KYK yurtlarında

DHA

Samsun´da, karantinayı ihlal eden 100´ün üzerinde kişi KYK yurtlarında


Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK/ SAMSUN, (DHA) SAĞLIK Bakanlığı Covid-19 vaka sayısında 3 haftadır zirvede yer alan Samsun'da; yoğun olduğu değerlendirilen İngiliz varyantı mutant virüsün yanı sıra ayrıca kentte bir süre önce 20 Afrika mutantı vakanın da görüldüğünün açıklanması, vatandaşları endişelendirdi. Yapılan denetimlerin sıklaştırıldığı kentte, karantina kurallarını ihlal eden 100´ün üzerinde kişinin de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kaldığı belirtildi.
Türkiye'de Covid-19 vakalarının artış gösterdiği kentlerin başını çeken Samsun'da artan vaka sayısının düşürülmesi için yapılan denetimler devam ediyor. Sıklaştırılan denetimler kapsamında; kentin işlek caddelerine girişte polis ekipleri tarafından HES kodu sorgusu yapılması uygulaması sürdürülüyor. Covid-19 vakalarında yoğun olarak İngiliz varyantı mutant koronavirüsün görülmesinin yanı sıra 20 vakada da koronavirüsün Afrika varyantının görülmesi ise kentte  tedirginliğe neden oluyor. Kentte, karantina kurallarını ihlal eden 100´ün üzerinde kişinin de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında karantinada tutulduğu belirtildi.
`KÖY EVLERİNDE BİR ARAYA GELİYORLAR´
Vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı "HES kodu uygulamalarında pozitif vakaları çok yakalıyoruz. 100'ün üzerinde karantina yurdunda kalan vatandaşımız var. Bu azımsanmayacak bir rakam. Ayrıca haraketlilik Samsun´un Karadeniz´in giriş kapısı gibi olması etki ediyor. Örneğin hafta sonu için diyelim 3 tane kardeş, biri İstanbul´dan, biri Ankara´dan biri de buradan bir araya gelmek suretiyle yayla evine gidiyorlar veya kırsaldaki, köylerindeki evlerinde buluşup bir araya geliyorlar. Bu son derece riskli. Özellikle Pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için `Daha ferah bir ortamda kırsal mahalleye gidelim, eski köye gidelim´ şeklinde bir anlayış var. Orada da dışarıda gezilmiyor daha çok evin içerisinde ortamlarda oldukları için bulaşlar tamamen artıyor. Çünkü il dışından gelmeler buradakilerle birleşmiş oluyor bu şekilde" dedi.
'BU İŞTEN SIYRILMAK İSTİYORUZ'
Esnaf Orhan Kol, artık hayatın normalleşmesini istediklerini söyleyerek "Bu işten bir an evvel sıyrılmak istiyoruz. Artık bayağı bunaldık esnaf olarak halk olarak. Artık ne yapmamız gerekiyorsa yapmalıyız. Bir an önce bu illetten kurtulmak için ne gerekiyorsa yapalım. Herkes bunaldı. İngiliz mutantı var kentimizde onu duymuştum küçük miktarda Afrika mutantı da görülmüş. Onun yapısı ne çıkacak bizi nasıl bir süreç bekliyor onu da bilmiyoruz. Şu anda hep tedirginiz" şeklinde konuştu.
`ŞİMDİ DE AFRİKA MUTANTI ÇIKTI´
İngiliz mutantı virüsü duyduğunu ama Afrika mutantının Samsun'da da görüldüğünü yeni öğrendiğini söyleyen esnaf Gürol Bulut da "İngiliz mutantını duymuştum şimdi de Afrika mutantı çıktı. Ne olacağımız belli değil. Covid-19´dan ne enfes alabiliyoruz, hiçbir düzenimiz yok. Bundan sonraki günlerde ne yapacağız biz şaşırdık artık insanlarımızın psikolojik sorunları da var. Bu işin düzelmesi vatandaşımızın elinde. Artık devlet ne yapsın hastanelerimiz doldu. Artık insanlarımızda mesafemizi koruyacağız, temizliğimize bakacağız. Tedirginliğimiz vardı bir de Afrika çıktı ondan da bir tetikteyiz, yarın bir gün ne olacağı da belli değil, bekliyoruz. Korona testi sonucunu beklemeden yolculuk yapanları duyduk, eve misafirliğe çağırıyorlar. Artık bıraksın bunları insanlar" ifadelerinde bulundu.
DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK
2021-03-29 13:25:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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