Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak Nehri'nde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde ailesi tarafından 17 yaşındaki Rabia Şahin'in kaybolduğu ihbarının yapılması üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün itibariyle ailenin bulunduğu mahallede ve civarında kapsamlı arama tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde; Rabia Şahin'in cansız bedeni Beyyenice Mahallesi'nden geçen Yeşilırmak Nehri'nde bulundu. Olay yerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve savcılık tarafından yapılan incelemeler sonrasında, Yeşilırmak Nehri'nden çıkarılan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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