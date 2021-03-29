AtaÇocuk’ta minik çiftçiler ilk tohumlarını Başkan Deveci’yle ekti AtaÇocuk öğrencileri tarıma başladı Başkan Deveci: "Çocuklarımızı tarımla ve toprakla buluşturuyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AtaÇocuk’ta minik çiftçiler ilk tohumlarını Başkan Deveci’yle ekti AtaÇocuk öğrencileri tarıma başladı Başkan Deveci: "Çocuklarımızı tarımla ve toprakla buluşturuyoruz"

İHA

AtaÇocuk’ta minik çiftçiler ilk tohumlarını Başkan Deveci’yle ekti AtaÇocuk öğrencileri tarıma başladı Başkan Deveci: "Çocuklarımızı tarımla ve toprakla buluşturuyoruz"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ilk defa fide tohumu eken AtaÇocuk Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Minik çiftçilere viyollere nasıl tohum ekileceğini gösteren Başkan Deveci çocukları tarım ve toprakla buluşturduklarını ifade ederek, “Çocuklarımıza tarımın ne olduğunu, yedikleri yiyeceklerin nerede ve nasıl üretildiğini öğretmek istiyoruz” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin sözünü verdikten sonra hayata geçirdiği, kentteki çocukların çağdaş ve modern bir eğitimle geleceğe güçlü bireyler olarak hazırlandığı AtaÇocuk Anaokulu’nda minikler eğitimlerinin parçası olarak ilk defa tarımsal üretime başladı. Salatalık, biber ve domates fideleri oluşturmak için viyollere tohumlarını Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala ile eken minikler, büyüyecek fideleri anaokulu bahçesinde toprakla buluşturacak. Atakum Belediyesi personeli, Ziraat Mühendisi Eylem Oktay’dan tarım dersleri alan minik çiftçiler, günbegün büyüyecek mahsullerini takip edecek ve hasatlarını da kendileri gerçekleştirecek.

Çocuklar toprak, tohumla tanışıyor
Okul öncesi eğitime çok önem verdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Hayatın her alanında velilerle birlikte çocukları okullara hazırlamaya çalışıyoruz. Hem onların çocukları eğitmesine yardımcı oluyoruz, çocukların okullara hazırlanmasına destek oluyoruz hem de çocukların kent kültürünü almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız diğer anaokullarıyla rekabet etmek değil. Örnek bir çocuk eğitimi nasıl olur onu göstermek. Burada yaptığımız bunlardan bir tanesi. Çocukları toprakla ve tohumla tanıştırıyoruz. Her zaman diyoruz ya ‘Tohum özgürlüktür, tohum vatandır’ çocuklar da vatanın nasıl korunduğunu vatanın ne olduğunu, özgürlüğün ne anlama geldiğini, özgürlüğü koruyabilmek için öncelikle neye sahip gerektiğini burada öğreniyorlar” diye konuştu.

Örnek bir proje daha geliyor
Atakum Belediyesi’nin kurduğu Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olan AtaTohum Merkezi’nde atalık tohumların korunmasının yanı sıra tarım eğitimi de verdiklerini hatırlatan Başkan Deveci, “Pandemi nedeniyle zorluk yaşasak da AtaTohum Merkezi’nde eğitim de veriyoruz. Çocuklara ve ailelere tohumun ekilişini, büyümesini, oradaki hayatı toprakla tohumun bütünleşme sürecini anlatmaya devam edeceğiz. AtaTohum’da gelişen büyüyen tohumları da kırsal alandaki köylülerimize aktarıyoruz. Onlar da ekip biçiyorlar. Orada da hem eğitim veriyoruz hem de onların ürettiklerini pazara ulaştırmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz kooperatifler kurduk, köylülerle ilişkiler kurduk, bazı ata tohum cinslerinde üretimler yapıyoruz. Hem hayvancılık hem de tarım alanında da üretim yapıyoruz. Tarımı bir bütün olarak görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde; Atakumlulara, Samsunlulara, Karadenizlilere yönelik Türkiye çapında örnek projelerimizden biri daha olacak. Ufak tefek sorunlarımız var. O sorunları aşmaya çalışıyorum. Onu da müjdeleyeceğim. Yani biz tarımı baştan sona bir bütüncül olarak görüyoruz. Bugün burada gerçekleşen onun çocuklarla ilgili olan bölümü. Çocuklara tarımı sevdirmeye çalışıyoruz; onlara tarımın ne olduğunu yedikleri yiyeceklerin nerede nasıl üretildiğini öğretmek istiyoruz. Atakum Belediyesi örnek olmaya devam ediyor Bizi izleyin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanatçılardan zanaatçılara rehberlik Meslek lisesi öğrencileri sanatla buluştu
YEREL HABERLER Sanatçılardan zanaatçılara rehberlik Meslek lisesi ...
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta ...
Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı
Samsun´da, karantinayı ihlal eden 100´ün üzerinde kişi KYK yurtlarında
YEREL HABERLER Samsun´da, karantinayı ihlal eden 100´ün üzerinde ...
Virüsün zirve yaptığı Samsun’a Ankara ve İstanbul’dan polis takviyesi Samsun'da polis teyakkuza geçti: 1 caddede daha HES kodu uygulaması başladı
YEREL HABERLER Virüsün zirve yaptığı Samsun’a Ankara ve İstanbul’dan ...
Bakan Soylu’nun acı günü Süleyman Soylu dayısı Selami Reis’i son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun acı günü Süleyman Soylu dayısı Selami ...
NATO’nun Samsun çıkarması: 3 savaş gemisi limana demirledi Samsun’da askeri hareketlilik
YEREL HABERLER NATO’nun Samsun çıkarması: 3 savaş gemisi limana ...
Glutatyon hem gençleştiriyor hem de virüslerle savaşıyor
YEREL HABERLER Glutatyon hem gençleştiriyor hem de virüslerle ...
Robot hemşireler geliyor Hemşireler, robot hemşirelerin mesleğe muhtemel etkilerini konuştu
YEREL HABERLER Robot hemşireler geliyor Hemşireler, robot ...
Çarşamba’nın atık su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Çarşamba’nın atık su sorunu çözülüyor
Gözlerinde bu belirtiler olanlar dikkat
YEREL HABERLER Gözlerinde bu belirtiler olanlar dikkat
Samsun'da narkotik ve HES uygulaması
YEREL HABERLER Samsun'da narkotik ve HES uygulaması
Bakan Soylu´nun dayısı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bakan Soylu´nun dayısı hayatını kaybetti
Jandarmadan kırsal mahallelerde salgın denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan kırsal mahallelerde salgın denetimi
İLKEM’li öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon semineri
YEREL HABERLER İLKEM’li öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon ...
Top oynama tartışmasında 1'i silahla vurularak 3 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Top oynama tartışmasında 1'i silahla vurularak 3 kişi ...
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
YEREL HABERLER Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan ...
Tarihi hastaneye büyükşehirden yeni konsept
YEREL HABERLER Tarihi hastaneye büyükşehirden yeni konsept
Başkan Demir’den Ankara çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Demir’den Ankara çıkarması
Samsun Yurt Savunma'dan üniversite öğrencilerine açık davet
YEREL HABERLER Samsun Yurt Savunma'dan üniversite öğrencilerine açık ...
Pandemide evcil hayvan sahiplenme oranı arttı
YEREL HABERLER Pandemide evcil hayvan sahiplenme oranı arttı
Evi ikinci kez kurşunlanan aile diken üstünde yaşıyor Samsun'da bir vatandaşın evi adeta atış poligonuna döndü
YEREL HABERLER Evi ikinci kez kurşunlanan aile diken üstünde ...
Servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye ceza...O anlar kamerada
YEREL HABERLER Servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye ceza... ...
Pazar yerinde ‘HES kodu’ denetimi
YEREL HABERLER Pazar yerinde ‘HES kodu’ denetimi