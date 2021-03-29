Sanatçılardan zanaatçılara rehberlik Meslek lisesi öğrencileri sanatla buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında Samsun'da güzel sanatlar lisesi öğrencileri, meslek lisesi öğrencilerine sanatsal rehberlik edecek.

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında düzenlenen “1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor” etkinliği Samsun’da 17 mesleki ve teknik anadolu lisesinde yürütülüyor. Etkinlik ile güzel sanatlar lisesindeki resim ve müzik bölümü öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde meslek lisesi öğrencilerine çevrimiçi olarak sanatsal bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

İlk aşamada İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 17 meslek lisesinden istekte bulunan öğrenciler arasından seçilen 55 öğrenci ile 2 aylık çevrimiçi (online) etkinlikler gerçekleştirecek. Öğrenciler her hafta çevrimiçi olarak bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirerek unutulmaz anılar yaşayacak. Bu sayede sanatsal bilgi birikimleri ve etkileşimleri artacak.

Proje ile meslek lisesindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve sosyal etkileşimlerini sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerlerinin geliştirilmesi, sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güven duygusunun geliştirilmesi, kendi yetenek alanlarını keşfetmeleri, bu yeteneklerinin hobi olmaktan öte yaşamlarının bir parçası olmasının sağlanması, sanatsal alanlarda edindikleri yeni kazanımların mesleki alanlarına yansıtılması hedefleniyor.

2 aylık sürecin sonunda meslek lisesi öğrencileri resim veya müzik alanında sanatsal bir ürün ortaya çıkaracak. Öğrencilerin ortaya çıkardığı ürünler sanal platformlarda sergilenerek dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.

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