Kayıp Rabia'nın cesedi Yeşilırmak´ta bulundu

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, dün kaybolan Rabia Ş.'nin (17), Yeşilırmak Nehri'nde cesedi bulundu.

Beyyenice Mahallesi´ndeki evinden dün saat 14.00 sıralarında çıkan Rabia Ş., geri dönmedi. Rabia Ş.´yi merak eden ailesi akşam saatlerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne başvurdu. Bugün sabah saatlerinde bir vatandaşın Yeşilırmak Nehri´nde ceset gördüğü yönünde ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin kaybolan Rabia Ş.´ye ait olduğu belirlendi. Rabia Ş.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rabia Ş.´nin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2021-03-29 14:20:41



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