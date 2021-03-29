Leyleklerin eşleri geldi, yuvalar şenlendi

Kızılırmak Kuş Cenneti’nde erkek leyleklerin yaptığı yuvalara dişi leylekler gelmeye başladı.

Bahar aylarıyla birlikte Afrika’dan yola çıkan leylek sürüsü 7 bin kilometrelik uzun yolculuğun sonunda Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan Leylek Ormanı’na gelmeye başladı. Samsun’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan 20 dönümlük ormanlık bölge, 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye göç eden leylekler, eş tutup, yuvalarını hazırlamaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler geçen sene konakladıkları yuvalarını bulduktan sonra onarıp, eş tutmaya başladı.

Eş tutan leyleklerin yavruları 1 ay sonra yumurtalarından çıkacaklar ve annelerinin yanında yaşamlarını sürdürecekler. Leylekler, 1 Eylül’den itibaren deltadan ayrılarak Güney Afrika’ya göç edecekler. Türkiye, leylek popülasyonunda dünyada ikinci sırada yer alırken, Samsun ise Türkiye’de birinci sırada bulunuyor.

Bafra’nın Doğan Mahallesi’nde “Leylek Köyü” diye adlandırılan yuvalara mart ayının sonunda gelip üreyen leylekler, ağustostan sonra göç ediyor. Bu dönemde bölgeye turistler ve kuş gözlemcileri de yoğun ilgi gösteriyordu. Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor. 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin korunması için bölge araç girişine kapatılmıştı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri’ndeki en önemli 4 kriterden 3’üne sahip olan Kuş Cenneti’nde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15’i gözlemlenmişti.

Kuş Cenneti, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli hayvan, 260 omurgasız,13 sürüngen ve 12 amfibi türü için yaşam alanı sağlayan ve çok sayıda göl, sazlık ve ormanlık alanın yer aldığı delta, önemli kuş göç yollarından biri olup, her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlıyor.

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