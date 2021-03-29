Tüfekle ateş açan şahıs gözaltına alındı

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Samsun'da tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen O.Ş. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler tarafından yakalanarak Irmak Polis Merkezine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.Ş. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. O.Ş. mahkemece serbest bırakıldı.

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