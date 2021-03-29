Tüfekle ateş açan şahıs gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüfekle ateş açan şahıs gözaltına alındı

İHA

Tüfekle ateş açan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen O.Ş. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler tarafından yakalanarak Irmak Polis Merkezine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.Ş. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. O.Ş. mahkemece serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantina ihlali yapan şahıs jandarma tarafından yakalanıp yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Karantina ihlali yapan şahıs jandarma tarafından ...
Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis
YEREL HABERLER Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp ...
Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
Mavi kapaklar umut olacak
YEREL HABERLER Mavi kapaklar umut olacak
Belediye binasında intihar girişimi Belediye önünde toplanan kalabalık film izler gibi izledi İntihar girişimini belediye başkanı engelledi
YEREL HABERLER Belediye binasında intihar girişimi Belediye önünde ...
Samsun'da kısıtlamada sokağa çıkan 185 şahsa ceza
YEREL HABERLER Samsun'da kısıtlamada sokağa çıkan 185 şahsa ceza
Top oynama tartışmasında 1 kişiyi tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Top oynama tartışmasında 1 kişiyi tabancayla ...
Samsun'da aranan 75 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da aranan 75 şahıs yakalandı
Leyleklerin eşleri geldi, yuvalar şenlendi
YEREL HABERLER Leyleklerin eşleri geldi, yuvalar şenlendi
Canik Belediyesi 12 bin kilometre yol açtı
YEREL HABERLER Canik Belediyesi 12 bin kilometre yol açtı
Kayıp Rabia'nın cesedi Yeşilırmak´ta bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Rabia'nın cesedi Yeşilırmak´ta bulundu
Sanatçılardan zanaatçılara rehberlik Meslek lisesi öğrencileri sanatla buluştu
YEREL HABERLER Sanatçılardan zanaatçılara rehberlik Meslek lisesi ...
AtaÇocuk’ta minik çiftçiler ilk tohumlarını Başkan Deveci’yle ekti AtaÇocuk öğrencileri tarıma başladı Başkan Deveci: "Çocuklarımızı tarımla ve toprakla buluşturuyoruz"
YEREL HABERLER AtaÇocuk’ta minik çiftçiler ilk tohumlarını Başkan ...
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta ...
Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı
Samsun´da, karantinayı ihlal eden 100´ün üzerinde kişi KYK yurtlarında
YEREL HABERLER Samsun´da, karantinayı ihlal eden 100´ün üzerinde ...
Virüsün zirve yaptığı Samsun’a Ankara ve İstanbul’dan polis takviyesi Samsun'da polis teyakkuza geçti: 1 caddede daha HES kodu uygulaması başladı
YEREL HABERLER Virüsün zirve yaptığı Samsun’a Ankara ve İstanbul’dan ...
Bakan Soylu’nun acı günü Süleyman Soylu dayısı Selami Reis’i son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun acı günü Süleyman Soylu dayısı Selami ...
NATO’nun Samsun çıkarması: 3 savaş gemisi limana demirledi Samsun’da askeri hareketlilik
YEREL HABERLER NATO’nun Samsun çıkarması: 3 savaş gemisi limana ...
Glutatyon hem gençleştiriyor hem de virüslerle savaşıyor
YEREL HABERLER Glutatyon hem gençleştiriyor hem de virüslerle ...
Robot hemşireler geliyor Hemşireler, robot hemşirelerin mesleğe muhtemel etkilerini konuştu
YEREL HABERLER Robot hemşireler geliyor Hemşireler, robot ...
Çarşamba’nın atık su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Çarşamba’nın atık su sorunu çözülüyor
Gözlerinde bu belirtiler olanlar dikkat
YEREL HABERLER Gözlerinde bu belirtiler olanlar dikkat
Samsun'da narkotik ve HES uygulaması
YEREL HABERLER Samsun'da narkotik ve HES uygulaması