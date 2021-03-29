İlkokul öğrencilerinden örnek davranış

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Samsun’da ilkokul öğrencileri parkta buldukları cüzdanı jandarmaya teslim etti.

Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesine Kızılot Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Kızılot İlkokulu öğrencileri, M.N.(58) isimli şahsa ait bir cüzdan buldu. Öğrenciler cüzdanı jandarmaya teslim etti. Cüzdanda şahsa ait kimlik, ehliyet, özel eşyalar ve 1800 TL para olduğu öğrenildi.

Öğrencilerin hareketi büyük takdir toplarken, cüzdan sahibine teslim edildi.

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