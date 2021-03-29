Ağabeyini sırtından bıçaklayan kardeşe 20 yıl hapis

Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da tartıştığı ağabeyi Cemal Kuru´yu (42), sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Arslan Kuru (41), 'adam öldürmek' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen 9 Şubat´ta Canik ilçesi Gürgenyatağı Mahallesi´nde meydana geldi. Evde alkol aldıkları öne sürülen Arslan ile ağabeyi Cemal Kuru arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Arslan Kuru, ağabeyi Cemal Kuru´yu sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Cemal Kuru, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Arslan Kuru´yu gözaltına aldı.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Arslan Kuru hakkında Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği Arslan Kuru'yu, 'adam öldürmek' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-03-29 19:37:47
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