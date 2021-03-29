Samsun'da sahte alkolden bir kişi zehirlendi

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Samsun'da sahte alkolden zehirlenen bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği sahte alkolden zehirlendiği ileri sürülen K.A.(41), Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. K.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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