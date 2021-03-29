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Samsun'da hırsızlar hukuk bürosu ile yazılım şirketini soydu

İHA

Samsun'da hırsızlar hukuk bürosu ile yazılım şirketini soydu

Samsun'da hırsızlar girdikleri hukuk bürosu ile yazılım şirketinden dizüstü bilgisayar ile bilgisayarlarda kurulu bulunan 700 bin lira değerindeki yazılımı çaldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki aynı binada bulunan bir avukata ait hukuk bürosu ile yazılım ile ilgili bir bilişim şirketinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu iş yerlerine giren kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, hukuk bürosu ile yazılım şirketine ait bürodan dizüstü bilgisayarlar ile bilgisayarlarda kurulu 700 bin lira değerindeki yazılımları çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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