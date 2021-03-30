Şüphe üzerine yapılan aramada 249 adet ekstasy uyuşturucu hapla yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada 249 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarafından şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada 249 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçen M.S.(40) gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan M.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.