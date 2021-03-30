Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 ‘hazır kuvvet polisi’ takviyesi Samsun'da 1620 personel ile Kovid-19'la topyekun mücadele yürütülüyor Vali Dağlı: "Samsun'da HES kodsuz kuş bile uçmayacak"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nüfusa oranla korona virüs (Kovid19) vaka sayısı en yüksek il olan Samsun'a, İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara ve İstanbul’dan 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi yapıldı. Polisleri denetleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun'da HES kodsuz kuş bile uçmayacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.