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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantina tedbirlerini ihlal eden 14 şahıs hakkında işlem yapıldı

İHA

Karantina tedbirlerini ihlal eden 14 şahıs hakkında işlem yapıldı

Samsun’da bir gün içinde 43 bin 20 kişinin HES kodu sorgulandı, karantina tedbirlerini ihlal eden 14 şahıs hakkında işlem yapıldı.
29 Mart Pazartesi saat 08.00 ile 30 Mart Salı günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Asayiş, Trafik Birimleri, Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı unsurlar ve Samsun’a takviye olarak gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü Takviye Kuvvet personeli ile birlikte uygulamalar yapıldı. Yapılan şok uygulamalarda 43 bin 20 şahsın HES kodu sorgulaması yapıldı. HES sorgusuna göre karantina tedbirini ihlal eden 14 şahıs hakkında tutanak tutuldu.
Denetimlerde; 10 şahsa Kovid19 kapsamında idari işlem yapılarak 12 bin 300 TL para cezası uygulandı, 17 şahsa sokağa çıkma yasağı ihlalinden 34 bin TL para cezası yazıldı, 23 bin 857 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 47 aranan şahıs tespit edildi, 33 şahsa idari işlem yapılarak 13 bin 666 TL para cezası uygulandı, 2 bin 309 araç kontrol edildi, 12 araca cezai işlem yapılarak 5 bin 640 TL para cezası uygulandı, 215 iş yeri kontrol edildi, 1 adet tabanca, 5 adet mermi, 15 adet kesici/delici alet, 254 adet ecstacy0,64 gr kannabionid59,20 gr metamfetamin13,88 gr esrar131 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, trafik yönünden 2 bin 130 araç ve sürücü kontrol edildi, 600 araç ve sürücüye 225 bin 968 TL cezai işlem uygulandı, 25 araç da trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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