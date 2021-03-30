Vali Dağlı kırmızı çizgiyi çekti: “Neredeyse uçan kuştan bile HES kodu sorulacak"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı kente gelen polis takviyesinin ardından talimatını verdi. “Neredeyse uçan kuştan bile HES kodu soracaksınız” diyen Dağlı, kentte dün itibariyle 40 bin HES kodu sorgulaması yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen ‘kırmızı çizgi’ uygulaması Samsun’da dün başlamıştı. Bugün de aynı amaca yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" temalı farkındalık eylemi gerçekleştirildi. Etkinlikte konu ile ilgili hazırlanan el broşürleri ve tanıtım ürünleri vatandaşa dağıtıldı. Polis ve jandarma ekiplerince açılan afişler ile yaya önceliğine dikkat çekildi.

Etkinlikte meydana ilk kırmızı şeridi kendi boyayan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı konunun önemine dikkat çekici bir konuşma yaptı. Ardından kentte artan korona virüsü vakalarına değinen Vali Dağlı, “Şehirlerarasındaki HES kodu uygulamasını dört ay önce Türkiye’de ilk başlatan illerden biriyiz. Samsun’un 3 ana girişinde bunu başlatmıştık. Biraz önce arkadaşlarımıza şöyle talimat verdim: ‘Neredeyse uçan kuştan bile HES kodu soracaksınız’. Bunu yapmamız gerekiyor. Dün itibarıyla 40 binin üzerinde kişinin HES kodu sorgulamasını yaptık. Yani bu çok afaki ve büyük bir rakam. İnşallah bu şekilde devam edecek” dedi.

Etkinlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen yer aldı.

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