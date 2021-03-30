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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Muhtarları El Ele Projesi ilk toplantısı

İHA

Türkiye Muhtarları El Ele Projesi ilk toplantısı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Türkiye Muhtarları El Ele Projesi” ilk toplantısı 27 ilden 123 muhtarın katılımı ile Samsun’da yapıldı.
Türkiye Muhtarları El Ele Projesi ilk toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından devam etti. 27 ilden 123 muhtarın katıldığı toplantının başında tüm illerin medeniyet ve kültürlerinin tanıtıldığı bir video gösterildi.

Vali Dağlı: “Muhtarlar vali ve kaymakam gibi mülki sistemin birer parçasıdırlar”
Muhtarların önemine vurgu yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Böyle bir projenin başlaması ve ilk toplantının Samsun’da yapılması bizim için ve Türkiye için hayırlı ve büyük bir önem taşıyor. Muhtarlar vali ve kaymakam gibi mülki sistemin birer parçasıdırlar. Muhtarlarımız varlıklarını her zaman zor günlerde belli ederler. Bir doğal afette ya da bir ihtiyaç sahibinin eli tutulacağı zaman muhtarların varlığını çok daha iyi anlarız. Terörle mücadele ederken de muhtarlarımızın varlığını çok daha iyi anlarız. Çünkü onlar dimdik bir şekilde devletimizin temsilcisi olarak doğuda, güneydoğuda, kuzeyde ve batıda her zaman kolluk kuvvetlerimizin yanında yer almışlardır. Pandemi döneminde 1 yılı geçtik. Bu dönemde muhtarlar ile kol kola yan yana çalıştık. Muhtarlarımız vefa gruplarının içinde, son zamanda filyasyon ekiplerinin içerisinde, karantina kontrollerinde ve aşılama çalışmalarında yer aldılar. Bir muhtarımız Vezirköprü ilçesinde tuttu sağlık ekiplerimizi çok uzaktaki birkaç haneden oluşan bir yere götürdü, ‘burada yaşı bir teyzemiz var, aşılama yapalım’ dedi. Muhtarlık ve yapılması gereken de bu. Bunları da muhtar arkadaşlarımız yapıyorlar. Kendilerine müteşekkiriz” dedi.

Başkan Demir: “Hiçbir milletin hayatında böyle bir 20 yıl yok”
Türkiye’nin son 20 yılda her alanda gelişim gösterdiğine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Son 20 yılda her birimizin fert fert mütevazi gayretleriyle ülkemizin nereden neye geldiğine bir bakalım. Dünyanın bütün milletlerini inceleyelim. Hiçbir milletin hayatında böyle bir 20 yıl yok. Hemen hemen her alanda mesafe kat ettik. Özellikle şu 15 Temmuz ihanetini bir defa düşünelim. Tarih boyunca bize ait olan bizim olan imkanlarımızla bizi vurduklarını görüyoruz. Bugün de öyle değil mi? Bizi zayıf düşürecek ellerinde ne imkan varsa kanaviçe gibi dokuyorlar. Ülkede birimizin canı hepimiz için olgusunu unutmadıkça Allah’ın izniyle bu ülke ilerlemesine devam edecek. Ülke olarak bunun farkındayız. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi ‘dünya 5’ten büyüktür’. Bu gücü ve enerjiyi nereden alıyoruz? İşte buradan, sizlerden. Demokrasimizin beşiği muhtarlarımız ile her bir vatandaşımızın gayretiyle, bu vizyonu canlı tutmak için ne yapabiliriz demenin ne kadar anlamlı olduğunu gelecek nesillere enerji sağlayacağını unutmamalıyız. Bir tek bizim ülke insanının değil gönül coğrafyamızın, dünya insanlığının bize ihtiyacı var. Biz bu bilinçle, bu medeniyet kodlarıyla yoğrulmuş, istikbale doğru yürüyen milletiz. Allah çalışmalarımızı gücümüzü kuvvetimizi bereketlendirsin” diye konuştu.
Muhtarların toplum ve devlet için önemli bir görev üstlendiğini dile getiren İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Dairesi Başkanı Ahmet Dalkıran, “Muhtarlar Dairesi Başkanlığı’nın kurulmasını önemsiyorum. Hem merkezi idare ile muhtarlar arasındaki iletişim, koordinasyonun kurulması ve bunun daha ileriye götürülmesi, sahadaki ihtiyaç, beklenti ve taleplerimizin iletilmesi noktasında daire başkanı olarak görevlerimizi icra etmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımız ile zaman zaman toplanarak taleplerimizi iletmek istiyoruz. Onların beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Muhtarlarımızın özlük haklarında yapılan çeşitli iyileştirmeler, SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesinden muhtarlarımızın yurt içi ve yurt dışı gezilerine götürülmesine kadar bakanlık olarak önemli çalışmalara imza atıldı. Bunu ileriye taşıma noktasında da sürekli çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Amacımız milli birlik ve beraberliğin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu göstermek”
Projenin amacına vurgu yapan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, “Türkiye Muhtarları El Ele Projesi kapsamında Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 7 bölgesinde, belirlediğimiz illerde yapacağımız toplantılarda sizlerle birlikte olacağız. 7 bölge muhtarlarımızın birbirlerini ağırlayacağı bu projenin ana amacı milli birlik ve beraberliğin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaktır. Tarihi ve kültürel değerlerin bizleri birbirine bağlayan en önemli bağlar olduğunu unutmamalıyız. Millet olma şuurunu benimseyemeyen bölücüler dün olduğu gibi bugün de, çoğu zaman da kökü dışarıda bulunan güçlerin kışkırtmasıyla milletimizi bölmek için hareket etmektedir. Geçmiş tarihimizde olduğu gibi bugün de millet olarak mukaddes saydığımız değerlerimiz uğruna ölüme gözünü kırpmadan gitmesini çok iyi biliriz. Bizim için söz konusu vatan olduğu zaman her şeyin teferruattan ibaret olduğunu cümle âlem de çok iyi bilir” ifadelerini kullandı.
Toplantıya ev sahipliği yapan Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk de şunları söyledi:
“Milli Mücadele’nin ilk adımları Samsun’da atılmıştır. Bu dönemde tek vücut olunmuş, güney cephesinde Fransızlarla, doğu cephesinde İngilizlerin desteklediği Ermenilerle, batı cephesinde Yunanlarla 7 cephede savaşarak ülkemizi savaşılarak, ülkemiz düşman işgalinden kurtarılmıştır. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 1923’te milli birlikte ve beraberlikle neler yapılabileceği tüm dünyaya gösterilmiştir. Düşman her zaman bir olmuş ama bizim asla birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı istememiştir. Bu beraberliği bozmak adına içten ve dıştan kumpaslar kurmuşlardır. Bizler de bu cennet vatanı evlatlarımıza en güzel şekilde bırakmaya çalışacağız.”
Toplantının ardından Samsun Valisi ve protokol üyeleri diğer illerden gelen yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantları gezerek, ürünler hakkında bilgi aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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