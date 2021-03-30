Samsun'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarına istinaden Samsun merkez ve ilçelerinde 3 ihraç emniyet personeli ve 2 kapatılan askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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