Samsun Teknopark’ın Genel Müdürü Mortaş oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş oldu.

Daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜTTO) Koordinatörlüğü görevinde bulunan Mortaş, aynı zamanda OMÜTTO A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi. Mortaş, koordinatörlüğü döneminde Teknopark ve OMÜTTO’ya önemli projeler kazandırarak sürdürülebilirlik noktasında ciddi adımlar attı.

Samsun Teknopark’ın Genel Müdürü olmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Mortaş, “OMÜTTO’nun çalışmalarını Samsun Teknopark’la birlikte yürütüyorduk. İçinde olduğumuz bir yapının Genel Müdürlük görevi bizlere tevdi edildi. Samsun Teknopark’ı daha da ilerilere taşımak ve başarılarına kaldığı yerden devam etmesini sağlamak amaçlarımız arasında olacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.