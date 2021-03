İlkadım'da “kitaplar konuşuyor”

İlkadım Belediyesi, 29 Mart4 Nisan Kütüphane Haftası dolayısıyla Konut Kapıcılar Derneği iş birliği ile “Kitap Okumayan Kimse Kalmasın” adı altında köy okullarında okuyan öğrenciler için kitap toplama kampanyası başlattı.

İlkadım Belediyesi ve Karadeniz Bölgesi Konut Kapıcılar Derneği’nin ortaklaşa düzenlendiği “Kitap Okumayan Kimse Kalmasın” adı altında "Kitaplar Konuşuyor Projesi" Kütüphane Haftası'nda hayat buluyor. Proje kapsamında ilk etapta bağışlanan kitaplar köy okullarına teslim edilecek. Bu sayede eğitimlerini sürdüren öğrencileri farklı türlerde çeşitli kitaplara ulaşım imkanı sağlanacak. Çocuklardaki kitap okuma alışkanlığını pekiştirmeyi hedefleyen projenin diğer aşamasında ise kitapseverlerin ellerinde bulunan okumuş olduğu kitapları İlkadım Belediyesi Kütüphanesine bağış yaparak, kütüphanede bulunan farklı eserlerin yer aldığı kitapları, emanet olarak okuduktan sonra belirlenen süre zarfında iadesi takas usulü ile gerçekleştirilecek.

Kütüphane Haftası ile belediye hizmet binasında belediye çalışanlarına yönelik bir etkinlik düzleyen İlkadım Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, sanatın iki seçkin dalı olan şiir ve musikiye hatırı sayılı izler bırakan ve Türk edebiyatında haklı yer edinen, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en iyi kullanan şiir ödülüne layık görülen, vefatı sonrası sayısız şiirler, bırakan Samsunlu şair Cemal Safi’nin ölümünü 2. senesinde adına düzenlediği geleneksel “Aşk” konulu (Beşeri aşk, ilahi aşk, vatan aşkı, bayrak aşkı v.s.) şiir yarışmasına gönderilen 3 bin şiirden dereceye girmiş şiirlerin bir araya toplandığı kitap belediye personeline ücretsiz olarak dağıtıldı.



“Gençlerimizin yetişmesine yapılan eserler silinmez”

Okur kitlesini arttırmaya yönelik proje hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bizim bu güzel şehre karşı, bu şehirde yaşayan insanlara karşı sorumluluklarımız var. Belediye olarak yollar yaparız. Parklar yaparız. Binalar yaparız. Yeşil alanlar, alt yapı üst yapı hizmetleri yaparız. Ama bunların belli bir ömrü vardır gelir ve geçer. Ama kültüre, sanata okumaya dair, güzel ahlaka dair, kişilik kimlik bulunmasına, gençlerimizin karakterli yetişmesine dair yapılan eserlerin izleri silinmez. Bu hizmetler asla unutulmaz” dedi.



“Siz de bu okuma hareketine ortak olun”

Okumayan kimse kalmasın la yanımızda ve kalbimizde olan birçok destekçimiz ile bu projemizi gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Demirtaş, ”Öncelikle Kitaplar Konuşuyor Projemizde yanımızda olan, tüm gücüyle destekçimiz olan Kapıcılar Derneğimize ve kampanyamızın ne kadar kıymetli, değerli olduğunu sahiplenecek tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür projelerin çocuklarımızın üzerinde bıraktığı izleri bilenleriz. Biz de eğitim ve öğretim yolunda yapılan tüm projelerin her zaman yanında ve destekçileriyiz. Pandemiden dolayı zaten çocuklarımız okullardan çok uzaklaştılar, eğitim hayatlarına döndükleri zaman güzel bir kütüphaneyle karşılaşmalarını istiyoruz. Şehir olarak hep beraber bu projenin öncüsü olmak istedik. İlkadım Belediyesi olarak olarak her alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Herkesten destek bekliyoruz. Gelin siz de bu okuma hareketine ortak olun. Ben de bu projemize 5 kitap bağışlayarak destek oluyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

