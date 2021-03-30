Emniyetten anonslu izolasyon denetimi

Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde izolasyon sürecinde olan vatandaşları evlerinden ziyaret ederek adreslerinde olup olmadıklarını kontrol ediyor.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde izolasyon sürecinde olan vatandaşları evlerinde ziyaret edilerek adreslerinde olup olmadıklarına bakılıyor. Polis aracından "Kıymetli vatandaşlarımız, korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" şeklinde anonslar yapılarak uyarılarda bulunuluyor. İzolasyon sürecinde olan vatandaşların evlerinin kapılarında ziyaret eden polis ekipleri herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarak maskede dağıtıyor. İhtiyaçları olduğunda ise 112'yi veya kaymakamlığı arayarak bildirmelerini istiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.