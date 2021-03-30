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Samsun'da yeni Kovid-19 tedbirleri Birçok yerin faaliyetine yüzde 50 kapasite ile devam edecek

İHA

Samsun'da yeni Kovid-19 tedbirleri Birçok yerin faaliyetine yüzde 50 kapasite ile devam edecek

Samsun Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan yeni korona virüsü (Kovid19) tedbirlerini açıkladı. Açıklanan yeni kararlar neticesinde birçok işyerinin yarı kapasite ile çalışmasına izin verildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Kovid19’a karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı. Toplantıda alınacak yeni tedbirler görüşüldü.
Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nca, ülkemiz genelini kapsayacak şekilde Kovid19 salgını ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen kriterlerdeki risk durumuna göre çok yüksek risk grubunda yer alan ilimiz, 29 Mart tarihindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından sonra açıklanan risk haritasında da yine çok yüksek riskli iller grubunda yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri ve İçişleri Bakanlığı’nın 29 Mart tarihli genelgesi doğrultusunda Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca, ilimizde salgının etkilerini en aza indirmek, vatandaşları hastalığın istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla 30 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen konularda yeni tedbirler alınarak uygulanmasına karar verildi” denildi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Yapılan açıklamada yasaklar kapsamında, “İlimiz genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının; hafta içinde 10 no.lu toplantıda alınan karar gereğince 21.0005.00 saatleri arasında devam etmesine, hafta sonunda ise 10 no.lu toplantıda alınan ‘İlimizde cumartesi günleri 05.0021.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına’ şeklindeki kararının, ‘İlimizde cuma günü saat 21.00’den başlayarak cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde pazartesi sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının aralıksız olarak uygulanmasına’ şeklinde değiştirilmesine, ilimizde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 133 sayılı toplantısında, daha sonra 137 sayılı toplantısında ve 3 sayılı toplantısında belirtilen ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde’ yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Lokantalara yüzde 50 kapasite
Yeme içme yerleriyle ilgili düzenlemeler kapsamında, “İlimizde yemeiçme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin; Sağlık Bakanlığı Kovid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan masa ve koltuklar arası mesafe koşullarına göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde açılma ruhsatlarında belirtilen kapasitelerinin ‘en çok yüzde 50 sine kadar olacak şekilde’ sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masakoltuk sayısının ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilmesine, müşteri kabulünün ise HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.0019.00 saatleri arasında yapılmasına, belirtilen açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı belirlenmek üzere yüzde 50 kapasite ile faaliyet göstermelerine izin verilen şehirler arası yol kenarındaki işletmeler de dahil yemeiçme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin, Sağlık Bakanlığı Kovid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen kurallara uymaları koşuluyla faaliyet gösterebilmelerine, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, katılımcıların HES kodu sorgulaması yapılması ve Sağlık Bakanlığı Kovid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen kurallara uymaları koşuluyla gerçekleştirilebilmesine karar verilmiştir” açıklamasında bulunuldu.

Daha önceden hafta sonuna nikah tarihi alanlar yasaktan muaf
Nikah ve düğünler ile ilgili yasaklar kapsamında ise şu ifadelere yer verildi:
“Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde uygulamanın Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 10 no.lu toplantısında alınan karar doğrultusunda belirlenen usul ve esasların uygulanmasına aynen devam edilmesine, ancak 34 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi ve pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar için, katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla muafiyet uygulanmasına, 34 Nisan 2021 tarihlerin düzenlenecek nikah ve nikah şeklinde düğünlerin öncesinde kuaför, berber ve güzellik salonlarının belirtilen tarihlerde faaliyetlerine izin verilmesine, halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin, 07.0019.00 saatleri arasında maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ve HES kodu sorgulaması yapılması kaydıyla müşteri kabul edebilmelerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilen özel beden eğitimi ve spor salonları/tesislerinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, randevulu olması, açılma ruhsatlarında belirtilen kapasitelerinin yüzde 50’sini aşmaması ve Sağlık Bakanlığı Kovid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen kurallara uymaları koşuluyla 07.0019.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmelerine, internet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi işyerlerinin, süregelen uygulamaya uygun şekilde; ilimizde açılma ruhsatlarında belirtilen kapasitelerinin yüzde 50’sini aşmamak koşuluyla, müşterilerinin HES kodu sorgulamasının yapılması ve Sağlık Bakanlığı Kovid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen kurallara uymaları koşuluyla 07.0019.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine, ilimiz genelinde salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, çok yüksek risk grubunda bulunan ilimizde uygulanacak tedbirlerin, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; ‘dinamik denetim sürecinin’ uygulanmasına kesintisiz şekilde devam edilmesine, salgının seyrini etkileyen (olumluolumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar gibi il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nce hazırlanan İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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