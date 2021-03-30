Kırsal mahallede kırmızı çizgiler çekildi

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Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal mahallede "kırmızı çizgi" etkinliği düzenlendi.

Bafra Kaymakamlığı İlçe Jandarma Trafik ekiplerince, "Kırmızı çizgimizi çekiyoruz" sloganı ile farkındalığı artırmak amacıyla BafraKavak yolu Kolay Mahallesi üzerinde bulunan okul ve yaya geçitlerinde uygulama yapıldı. Uygulama esnasında sürücülere broşür dağıtımı yapılarak yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik konulu bilgiler verildi. Okul ve yaya geçitlerinde, yayaların geçiş önceliği olduğu hatırlatıldı.

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