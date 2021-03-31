Kumar baskınında, polisi görünce iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştılar

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da bir eve yapılan kumar baskınında polisi karşılarında gören kişiler, iskambil kağıtlarını sobada yakmaya çalıştı. Ekipler, 1´i Irak uyruklu 16 kişiye toplamda 62 bin 700 lira para cezası uyguladı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi´nde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, Saadet Caddesi´ndeki adrese operasyon düzenledi. Adreste bulunan 1´i Irak uyruklu, 16 kişi, ekiplerin geldiğini fark edince, kumar oynadıkları iskambil kağıtlarını sobaya atarak yakmaya çalıştı. Şüpheliler hakkında `Sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamak´ suçlarından idari işlem yapılarak, toplam 62 bin 700 lira para cezası uygulandı. Ev sahibi O.K. (23) ise `Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama´ suçundan ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-03-31 12:30:27
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