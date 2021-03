Sandıkçı: “Milletimizin hizmetindeyiz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gönül belediyeciliği düsturuyla milletimizin hizmetindeyiz” dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, rutin hale getirdiği esnaf ve ev ziyaretleriyle gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. İlçe genelinde esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürerek ilçe halkıyla buluşmayı sürdüren İbrahim Sandıkçı, istek ve talepleri bizzat yerinde dinleyerek çözüme kavuşturuyor.

Belediye başkanlığının koltukta oturmaktan ibaret olmadığını, makam kapılarının da, gönül kapılarının da her zaman vatandaşlarına açık olduğunu belirten Sandıkçı, vatandaşlarının dertleriyle dertlenmek, sevinçleriyle sevinmek, gönüllerinde yer bulmak için bizzat evlerine ziyaret gerçekleştirerek istek ve taleplerini bizzat dinleyip çözümü noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Yardım Hizmetleri Birim Sorumlusu Cihad Lütfullah Gürler ile birlikte Yavuzselim ve Teknepınar Mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulunan Başkan Sandıkçı, "Belediye olarak her zaman destek verdiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve ilçemizde ikamet eden yaşlılarımızı ziyaret ederek hasbihal ediyoruz. Her koşulda onların yanlarında olduğumuzu bizzat ziyaret ederek onlarla paylaşıyoruz. Bizimle paylaştıkları istek ve sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz.

İlçe insanımıza hizmette kusur etmediğimiz gibi, yaşlılarımıza, ihtiyaç sahibi insanlarımıza da asla ve asla saygıda ve sevgide de kusur etmeden onların hizmetkarı olmaya, yaralarına merhem olmaya, gönüllerinde yer bulmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



32 bin 915 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi

Canik ilçe sınırları içerisinde pandemi döneminde bu güne kadar 32 bin 915 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirten Başkan Sandıkçı, aynı dönem içerisinde 3 bin 350 ihtiyaç sahibi insana sıcak yemek desteği verdiklerini, yine pandemi döneminde 28 bin 354 ihtiyaç sahibi ve karantinada olan vatandaşa ekmek dağıtımı, 3 bin 680 vatandaşa market kartı verdiklerini sözlerine ekledi.

