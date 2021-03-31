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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EMŞAV’dan Ramazan gıda paketi

İHA

EMŞAV’dan Ramazan gıda paketi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) bu yıl ilk kez Ramazan paketi hazırladı. Vatandaşlar EMŞAV’dan Ramazan paketi alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtabilecek.
EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, Ankara’da yapılan genel merkez toplantısının ardından Samsun’da basın açıklaması yaptı. EMŞAV’ın bundan sonra büyüyerek daha geniş bir alanda hizmet vereceğine dikkat çeken Erim, bu yıl ilk kez Ramazan paketi hazırladıklarını ve vatandaşların EMŞAV’dan Ramazan paketi alarak, ihtiyaç sahibi insanlara dağıtabileceğini söyledi.
Vakfın büyüyerek daha geniş bir alanda hizmet vereceğini dile getiren Bilal Erim, “EMŞAV’da bir değişiklik yapıldı. İlk kez bir genel başkan yardımcısı sivil olarak atandı. EMŞAV’ın bundan sonraki amacı büyümek. Daha geniş bir alanda hizmet vermek istiyoruz. Şu anda Türkiye’de 33 ilde temsilciliğimiz açıldı. Samsun’da da Çarşamba ve Terme ilçelerinde de temsilcilikler açıldı. Ayrıca EMŞAV’ın resmi web sitesi de oluşturuldu. O sitede tüm temsilcilerimizin fotoğrafı ve telefon numaraları var. EMŞAV’ın temsilcisiyim diye birileri çıkarsa oradan görebilirsiniz. Fotoğrafı ve ismi yoksa o bizim temsilcimiz değildir. Bunu bazı kötü niyetli kişilerin yaptığı davranışları önlemek için yaptık. Şehitlik ve gazilik konusunda bazı insanlar durumu kötüye kullanabiliyor. Bundan böyle önceki üyeliklerin tamamı fes edildi. Artık tüm üye kayıt kimlikleri genel merkezden çıkacak. Alt olarak şehit yakınlarına ve gazilere 100 TL, sivil vatandaşlardan da uygun olanlar olursa fahri üyelik, gönüllü üyelik amaçlı bin 300 TL, yıllık aidat ödemek kaydıyla üye olabilirler” dedi.

“Bu yıl ilk kez Ramazan paketi hazırladık”
Ramazan paketi hakkında da açıklamalarda bulunan Erim, şunları söyledi:
“Mevlitlerimiz genel müdürlük nezdinde de taktir gördü. 207 aydır hiç ara vermenden yaptığımız mevlitler bundan sonra da devam edecek. Bu yıl sadece 100’ün üzerinde meyve fidanını ormanımıza diktik. Dergilerimiz yine 3 ayda bir çıkacak. Son olarak bu sene ilk defa ramazan münasebetiyle ramazan paketi yaptık. 2 grup halinde paketimiz var. Klasik paketimiz 97 TL, içinde ekstra olarak böğürtlen reçeli, helva ve siyah zeytinin bulunduğu paket ise 113 TL. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız bu paketleri EMŞAv’dan alıp, dağıtabilirler. Türkiye’nin her yerinden bu paketleri alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtabilirsiniz.”

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