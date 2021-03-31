Askerlerden kan ve kök hücre bağışı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Bafra Acemi Er Eğitim Birlik Komutanlığı'nda kan ve kök hücre bağışı seferberliği başlatıldı.

Bafra 3.Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda eğitim faaliyetlerine devam eden Acemi Er Eğitim Birlik Komutanlığı'nca kan ve kök hücre bağışı kapsamında Kızılay'a 60 ünite kan 34 ünite kök hücre bağışı yapıldı. Kızılay yetkilileri bağıştan dolayı askerlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.