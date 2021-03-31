Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, uzaktan eğitim sürecinde online derslerde hemşirelik öğrencilerini alanında uzman katılımcılarla buluşturmaya devam ediyor.

20202021 eğitimöğretim yılı bahar döneminde Hemşirelik Bölümü Dr. Arş. Gör. Gamze Tunçer Ünver tarafından yürütülen Girişimcilik ve Yenilikçilik dersi kapsamında “Hemşirelikte İnovasyon ve Türkiye Örnekleri” konulu panele İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nda (TÜSEB) görevli Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Doğan Merih konuşmacı olarak katıldı.

Hemşirelikte inovasyonun önemi üzerinde durulan programda Türkiye’deki hemşirelikte inovasyon örnekleri sunuldu, hemşirelikte inovasyonun hemşirelik bakımına katkıları tartışıldı. Programa, öğretim üyeleri ve öğrenciler olmak üzere farklı kliniklerde görev yapan birçok hemşire de katılım sağladı.

Etkinlik, katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.