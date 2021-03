İlkadım'dan her gün 300 aileye sıcak yemek desteği

İlkadım Belediyesi Aşevi'nde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler, belediye ekipleri tarafından her gün 300 ailenin evlerine götürülerek teslim ediliyor.

Korona virüsüne karşı tüm birimleriyle teyakkuz halinde olan İlkadım Belediyesi 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar ile korona virüsü nedeniyle karantinada olan vatandaşlara yemek dağıtıyor. lkadım Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan 4 çeşit yemek tek kullanımlık kaplarda her gün vatandaşın kapısına kadar götürülüyor. Bu kapsamda her gün 300 aileye kısıtlama günleri de dahil, günde bir öğün sıcak yemek sağlanıyor.



“Zor günleri birlikte atlatacağız”

Belediyenin tüm birimlerinin salgın döneminde aralıksız çalıştığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediyemizin bütün birimlerini virüs ile mücadele konusunda seferber etmiş durumdayız. Kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildiği günden bu yana evlere yemek servisi yapıyoruz. İhtiyaç sahibi, evinde yemek yapma durumu olmayan vatandaşlarımıza bu sıkıntılı dönemde destek oluyoruz. Belediyemizin aşevi, hijyen kuralları dikkate alınarak hazırlanan dört çeşit yemeği, her gün 300 aileye ulaştırıyor. Kimsesi olmayan korona virüsü nedeniyle evlerinde karantinada olan vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. İlkadım yaşlısına saygı duyan bir ilçedir. Birlikte mücadele ederek, ihtiyacı olan vatandaşımıza destek vererek bu sıkıntılı günleri atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.