Samsun’da vakalar yüzde 15 arttı, tabipler odası 'tam kapanma' istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da vakalar yüzde 15 arttı, tabipler odası 'tam kapanma' istedi

İHA

Samsun’da vakalar yüzde 15 arttı, tabipler odası 'tam kapanma' istedi

Samsun 100 binde 586,84 vaka ile yeniden en yüksek riskli il oldu. Samsun Tabip Odası ise korona virüsü vakalarında artışı devam eden kentte "bir an önce tam kapanma" uygulanmasını istedi.
Samsun, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2026 Mart tarihleri arası korona tablosuna göre 100 binde 586,84 vaka ile Türkiye'de tekrar ilk sırada yer aldı. İl nüfusuna oranla bu tarihlerde 7 bin 958 vakanın bulunduğu ortaya çıktı. 1319 Mart verilerinde bu oran 508,97’ydi. 6 bin 902 vaka bulunuyordu. Kentteki vaka sayılarının bir haftada 1056 kişi üstüne koyarak yüzde 15,3 arttığı anlaşıldı.
Kentte vaka artışlarının durdurulamaması Samsun Valiliği’ni yeni tedbirler almaya zorladı. En yoğun caddeler olan Mecidiye ve İstiklal Caddesi abluka altına alındı. Giriş, çıkış ve ara sokaklarda HES kodu denetimleri gerçekleştiriliyor.

"HES'siz kuş uçmayacak"
Bu kapsamda şehre Ankara ve İstanbul’dan 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi yapıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ın, "Samsun'da HES kodsuz kuş bile uçmayacak" talimatı verdiği ekipler 3 gündür denetimlerini sürdürüyor. 3031 Mart tarihleri arasında 50 bin 672 şahsa HES kodu sorgulaması yapılarak karantina tedbirlerini ihlal eden 5 şahsa işlem yapıldı.

"Ara sokaklarda maske takılmıyor"
Ara sokakların da denetlenmesini isteyen vatandaş Seyit Muhammet Büyük, “Görüyorsunuz milleti, gençleri. Ara sokaklarda maske takmayanlar var. Yoğun caddelerde uygulama var ama ara caddelerde de olması lazım” diye konuştu.

"Bir eksiklik var"
Vaka artışını değerlendiren vatandaş Ali İhsan Maraba, “Önlemleri biraz daha iyi almak gerekiyor demek ki. Biraz bir eksiklik var bir yerlerde. İnşallah düzeleceğiz” dedi.

Cumartesi kısıtlaması geldi müşteri kabulü yüzde 50 açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirler ile Samsun’da bu hafta cumartesi günü de sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olacak. Yine açıklanan tedbirlere göre lokanta, kafe, çay ocağı gibi işletmeler dün yüzde 50 kapasiteyle müşteri almaya başladı. Ancak vatandaşın ayağı henüz alışmadı.

"Vatandaş alışmadı işlerimiz yüzde 510"
Lokanta sahibi Hilmi Özdemir, “Açıldık ama yine de işler çok zayıf. Bir de insanlar hala işletmelerimizi kapalı olarak biliyorlar. Açtık ama hala yüzde 5 yüzde 10 gibi çalışıyoruz. Onu da ancak kendi imkanlarımızla ailecek çalışarak karşılayabiliyoruz. Eleman olsa hiç karşılayamayız” şeklinde konuştu.

"Oyunlar olmayınca dükkan boş"
Kahvehane sahibi Tuncay Akar, “Maddi olarak bitik durumdayız. Biz açtık ama bizim işimiz oyunla alakalı. Tavla, okey, kağıt oyunları üzerine. Gelip burada akşamları veya hafta sonları zaman geçirmek stres atmak için bir gelenek bu. Bunlar olmayınca görüyorsunuz dükkan boş. Çay ocağı şeklinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu durumda bizi tatmin etmiyor” ifadelerini kullandı.

"Tam kapanma uygulanmalı"
Samsun Tabip Odası da artan vakalar nedeniyle kayıtsız kalmadı. Oda’dan yapılan açıklamada Samsun için tam kapanma istemi dile getirildi. “Kentimizin haftalık yayınlanan yüz binde görülen vaka sayısı haritasında en tepede olduğunu görüyoruz. Samsun bu görüntüsüyle ne yazık ki en can yakıcı il olmuştur. Samsun özelinde temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten iş kolları dışındaki bütün iş kollarında salgın süresince çalışma durdurulmalı, en az iki hafta tam kapanma sağlanacak şekilde çalışmalar başlatılmalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korana virüs gölgesinde Kütüphaneler Haftası kutlaması
YEREL HABERLER Korana virüs gölgesinde Kütüphaneler Haftası ...
Murzioğlu: "Hem insanların sağlığına kast ediyorlar hem de süreci çıkmaza sürüklüyorlar”
YEREL HABERLER Murzioğlu: "Hem insanların sağlığına kast ediyorlar ...
Atakum'ta restoran ve kafelere tedbir denetimi
YEREL HABERLER Atakum'ta restoran ve kafelere tedbir denetimi
İlkadım'dan her gün 300 aileye sıcak yemek desteği
YEREL HABERLER İlkadım'dan her gün 300 aileye sıcak yemek desteği
Hemşirelikte inovasyon
YEREL HABERLER Hemşirelikte inovasyon
Tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı
Askerlerden kan ve kök hücre bağışı
YEREL HABERLER Askerlerden kan ve kök hücre bağışı
EMŞAV’dan Ramazan gıda paketi
YEREL HABERLER EMŞAV’dan Ramazan gıda paketi
LGS adaylarına online takviye dersler
YEREL HABERLER LGS adaylarına online takviye dersler
Samsun'da balıkçı teknesi battı Teknede bulunan bir kişi son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Samsun'da balıkçı teknesi battı Teknede bulunan bir ...
Sandıkçı: “Milletimizin hizmetindeyiz”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Milletimizin hizmetindeyiz”
“Üreticinin yanındayız' MHP yöneticileri KARADENİZBİRLİK'te
YEREL HABERLER “Üreticinin yanındayız' MHP yöneticileri ...
Demir: "Alışverişimi yerel esnaftan yapıyorum"
YEREL HABERLER Demir: "Alışverişimi yerel esnaftan yapıyorum"
Vaka rekortmeni Samsun´da HES kodu denetimi ara sokaklara kadar genişletildi
YEREL HABERLER Vaka rekortmeni Samsun´da HES kodu denetimi ara ...
Caner Niyazi Oku: “Bir hastanede en fazla iş yükü biyomedikal mühendislerindedir”
YEREL HABERLER Caner Niyazi Oku: “Bir hastanede en fazla iş yükü ...
Atakum’dan 8 bin 854 kişiye sıcak yemek desteği Atakum Pandemi Destek Ekibi, 2 bin 853 hanede 8 bin 854 vatandaşa dayanışma elini uzattı
YEREL HABERLER Atakum’dan 8 bin 854 kişiye sıcak yemek ...
Samsun’da ihracat ve ithalat arttı
YEREL HABERLER Samsun’da ihracat ve ithalat arttı
Kumar baskınında, polisi görünce iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştılar
YEREL HABERLER Kumar baskınında, polisi görünce iskambil kağıtlarını ...
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı Ev sahibi yaşlı kadın çöp atmaya gitmesi sayesinde kurtuldu
YEREL HABERLER Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa ...
Samsun'da sokak satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da sokak satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
Jandarma kan verdi
YEREL HABERLER Jandarma kan verdi
Samsun'da bir eve kumar operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da bir eve kumar operasyonu: 17 gözaltı
Yeşilırmak'ta cesedi bulunan 17 yaşındaki Rabia boğularak hayatını kaybetmiş Hayatını kaybeden kız 4 yıl önce Türkiye finalinde mücadele etmiş
YEREL HABERLER Yeşilırmak'ta cesedi bulunan 17 yaşındaki Rabia ...
Ameliyat izi olmadan varis tedavisi mümkün
YEREL HABERLER Ameliyat izi olmadan varis tedavisi mümkün