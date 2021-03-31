Misli.com 3. Lig: Çarşambaspor: 1 - Şile Yıldızspor: 2

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Şile Yıldızspor’a 21 mağlup oldu.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Doğukan Yıldırım xxx, Rıdvan Çevik xxx, Ferhat Dalgıç xxx
Çarşambaspor: Eren xxx, Metin xxx, Cihat xxx, Erhan xxx, Muhammet Mustafa xxx, Kemal Sabri xxx (Fırat dk. 79 xxx) , Mete Han xxx, Ahmet xxx (Ceyhun dk. 25 xxx), Serhan xxx, Tugay xxx (Selahattin dk. 64), Veysel xxx
Şile Yıldızspor: Erşen xxx, Fikret xxx, Reha xxx, Ali xxx, Mehmet xxx (Ahmet Hasan dk. 69 xxx) , Mert xxx (Arda dk. 90+5 ?), Emre xxx, Cebrail xxx, Mustafa xxx, Emir xxx, Tahsin xxx (Cömert dk. 77 xxx)
Goller: Tahsin (dk. 15), Emre (dk. 33) (Şile Yıldızspor), Serhan (dk. 45) (Çarşambaspor)
Sarı Kartlar: Selahattin (Çarşambaspor), Emre, Ahmet, Mustafa (Şile Yıldızspor)
Kırmızı Kart: Emir (dk. 73) (Şile Yıldızspor)
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