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Başkan Kılıç: "Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik"

İHA

Başkan Kılıç: "Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Hizmetin her alanda devam ettiğini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ettik" dedi.
Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program doğrultusunda, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı yol ve kaldırımlarda sıkıntı arz eden yerlerde tamir ve bakım çalışmalarını yerine getiriyor.
Hacınabi Mahallesi Hacıahmet Sokak'ta kaldırım ve orta refüj çalışmalarında sona gelindi. Söz konusu sokakta çalışmaların tamamlanmasının ardından yaz programı dâhilinde asfaltlanacak. Hacıahmet Sokak'ta 2 bin 132 metrekare kaldırım, 319 metre orta refüj çalışması yapıldı. Altınkaya Mahallesi Ticaret Okulu Sokak'ta 2 bin 500 metrekare yol ve parke kaldırım, Tabakhane Mahallesi Şıhlar 2. Sokak'ta ise parke taşı yol ve kaldırım çalışması devam ediyor.
Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerde denetim çalışmalarına ara vermiyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı. Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve işyerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolünü gerçekleştirdi.
Vatandaşların için hizmete devam ettiklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Fen İşleri Müdürlüğümüz, mevsimin el verdiği ölçülerde birçok alanda çalışmalar gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan kendi alanı ile ilgili olarak gelen talep ve şikâyetleri de en kısa sürede cevaplayıp çözüme kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz. Belediye olarak halkımızın sağlığını da önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ettik" diye konuştu.

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