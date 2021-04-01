OMÜ 46 yaşında Rektör Ünal: “Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında yer almak için tüm gayretimizle çalışıyoruz”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 1 Nisan 1975 yılında kurulan OMÜ’nün 46'ncı yaşına girdiğini hatırlatarak, Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında yer almak için çalıştıklarını söyledi.

OMÜ'nün 46'ncı kuruluş yılını değerlendiren Rektör Yavuz Ünal, “Üniversitemiz 46. yaşında. 1 Nisan 1975 tarihinde kurulan ve ilk olarak 50 öğrenciyle eğitimöğretime başlayan OMÜ, bugün Türkiye'nin en değerli yükseköğretim kurumlarından biri konumundadır. Dünyada ise 1000+ grubunda yer almaktadır. Donanımlı öğrenciler yetiştirerek dünyadaki gelişmeleri dikkate alan ülkemizi güçlendiren bir eğitim programı oluşturarak Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında yer almak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu hedefi tüm paydaşlarımızın desteğiyle başaracağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.