Kasık ve karın duvarı fıtığında bu belirtilere dikkat

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, "Özellikle bulantı, kusma, iştahsızlık bununla birlikte hızla şiddetlenen karın ve kasık ağrısı kasık ve karın duvarı fıtığına işaret olabilir" dedi.

Fıtıkların çoğunlukla karın ön duvarında özellikle de kasık bölgesinde bulunduğuna dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, “Öksürme, ağır egzersiz veya ıkınma sonrası fıtık olan bölgede rahatsızlık ve şiddetli ağrılar ortaya çıkabilir. Dikkat edilmesi ve tedavisinin geciktirilmeden yapılması gerekir” diye konuştu.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, sözlerine şöyle devam etti: "Karın duvarı fıtıkları, karın iç organların da karın duvarlarındaki bir yırtık veya zayıf noktadan dışarıya doğru hareketine denir. Kasık fıtıkları ise kasık bölgesinde gelişen fıtıklardır. Tüm fıtıkların yüzde 75’ini kasık fıtıkları oluşturur ve erkeklerde kadınlara oranla 25 kat daha fazla görülür. Bu anlamda erkekler daha dikkatli olmalıdır bu konuda.”

Dr. Dicle, “Bulantı, kusma, iştahsızlık, gaz ve büyük abdest çıkaramama, karın şişliği ve gaz ağrısı hissi, ateş, şiddetlenen karın ve kasık ağrısı, fıtık bölgesinde şişkinliğinin renginde morarma veya kızarma bu belirtiler kasık ve kadın duvarı fıtığının belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fıtık teşhisi genellikle sadece muayene sonucu konulur. Bazen çok küçük fıtıklarda ultrasonografi yardımıyla da teşhis konulmaktadır. Fıtık anatomik bir problem olduğu için tedavisi genellikle cerrahidir. Operasyon riski yüksek hastalarda takip etme önerilebilir. Ameliyatında da açık ve kapalı (laparoskopik) ameliyat yöntemleri kullanılabilir. Hastanın durumuna göre belirlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.