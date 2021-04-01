Elektrik direği devrildi; akıma kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik direği devrildi; akıma kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu

DHA

Elektrik direği devrildi; akıma kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu


Tolga BİRGÜCÜ/TERME (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Terme ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 9 büyükbaş, telef oldu.
İlçeye bağlı Dibekli Mahallesi´nde besicilik yapan Hüsamettin Baş, büyükbaş hayvanlarını otlaması için araziye bıraktı. Hayvanların bulunduğu alandaki elektrik direği henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Akıma kapılan 9 büyükbaş telef oldu. İhbarla gelen özel elektrik dağıtım şirketi ekipleri bölgedeki elektrik akımını keserek çalışma başlattı.
Hayvanları telef olan Hüsamettin Baş, yardım eli beklediğini belirtti.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme TOLGA BİRGÜCÜ
2021-04-01 11:38:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kasık ve karın duvarı fıtığında bu belirtilere dikkat
YEREL HABERLER Kasık ve karın duvarı fıtığında bu belirtilere dikkat
Samsun’da bir günde 55 bin 553 kişinin HES kodu sorgulandı Karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da bir günde 55 bin 553 kişinin HES kodu ...
OMÜ 46 yaşında Rektör Ünal: “Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında yer almak için tüm gayretimizle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER OMÜ 46 yaşında Rektör Ünal: “Türkiye'nin ilk 10 ...
‘HES kodu’ riskli vatandaş, karakola girerken yakalandı
YEREL HABERLER ‘HES kodu’ riskli vatandaş, karakola girerken ...
Samsun'da Ramazan pidesine zam yolda SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler: “Pide fiyatlarına mutlaka bir zam gelecek”
YEREL HABERLER Samsun'da Ramazan pidesine zam yolda SESOB Başkanı ...
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Engelli dernekleri: “Suistimalin önüne geçilmeli”
YEREL HABERLER Engelli dernekleri: “Suistimalin önüne geçilmeli”
Pazar yerlerinde ‘HES kodu’ denetimi
YEREL HABERLER Pazar yerlerinde ‘HES kodu’ denetimi
Samsun'da motosiklet kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Samsun'da otomobil barakanın üzerine uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil barakanın üzerine uçtu: 1 yaralı
Göçmen kaçakçılığından adliyeye sevk edilen 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılığından adliyeye sevk edilen 2 kişiye ...
Duş alırken fenalaşan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Duş alırken fenalaşan şahıs hayatını kaybetti
Hamile eşi darp iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER Hamile eşi darp iddiasına gözaltı
Samsun'da 2 kardeş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kardeş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Başkan Kılıç: "Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı ...
Testi pozitif çıkan kişi yolcu otobüsünde yakalandı
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkan kişi yolcu otobüsünde yakalandı
Misli.com 3. Lig: Çarşambaspor: 1 - Şile Yıldızspor: 2
YEREL HABERLER Misli.com 3. Lig: Çarşambaspor: 1 - Şile Yıldızspor: ...
OKA Mali Destek Programı Başlangıç Toplantısı
YEREL HABERLER OKA Mali Destek Programı Başlangıç Toplantısı
Galericilerden binde 5’lik vergi tepkisi
YEREL HABERLER Galericilerden binde 5’lik vergi tepkisi
Samsun’da vakalar yüzde 15 arttı, tabipler odası 'tam kapanma' istedi
YEREL HABERLER Samsun’da vakalar yüzde 15 arttı, tabipler odası 'tam ...
Korana virüs gölgesinde Kütüphaneler Haftası kutlaması
YEREL HABERLER Korana virüs gölgesinde Kütüphaneler Haftası ...
Murzioğlu: "Hem insanların sağlığına kast ediyorlar hem de süreci çıkmaza sürüklüyorlar”
YEREL HABERLER Murzioğlu: "Hem insanların sağlığına kast ediyorlar ...
Atakum'ta restoran ve kafelere tedbir denetimi
YEREL HABERLER Atakum'ta restoran ve kafelere tedbir denetimi
İlkadım'dan her gün 300 aileye sıcak yemek desteği
YEREL HABERLER İlkadım'dan her gün 300 aileye sıcak yemek desteği