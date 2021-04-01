Bafra'da korona virüsle mücadele

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Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında korona virüs ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sorumluluk alanlarında 7 ayrı noktada HES kodu kontrolleri yapıyor. Uygulamada noktalarının dışında kırsal mahallerde izolasyonda olması gereken kişileri ve temaslı olanları tek tek evlere giderek kontrol ediyor. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulamaların sıkı bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

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