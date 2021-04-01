"Masallarda Kodlama Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan eğitim sistemi hedeflerinin yer aldığı “2023 Eğitim Vizyonu” belgesi doğrultusunda ana sınıfı ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik geliştirilen “Masallarla Kodlama(MASKO) Projesi" İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamalı olarak tanıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kodlama Merkezi’nde yapılan “Masallarla Kodlama Projesi" tanıtımında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Hem kültürel miras olan masalların nesilden nesile aktarılması, hem içinde bulunan yüzyılın gelişen becerilerinin çocuklara kazandırılması açısından, okul öncesi ve ilkokul düzeyi öğrenciler üzerinde algoritmik düşünme ve bunu somut materyaller ile yapabilme becerisi geliştirilmesi hedefi ile masallar ve kodlama etkinlikleri birleştirilerek, masal anlatımının sonunda yapılacak bilgisayarsız kodlama etkinliklerinin birleştirildiği; erken yaşta kodlama, algoritma mantığını somutlaştırarak öğrencilerimizin idrak potansiyellerinin geliştirilmesi amaçlanan Maskod uygulamasının aynı zamanda kitaplaştırılarak da görsellik kazandırıldığı; bu uygulama ile modüllerin oluşturulduğu ve her modül 2 saat atölye çalışması, 2 saat sınıf etkinliği, 2 saat veli katılım çalışması olmak üzere toplam 6 saat, ayrıca okul öncesi için 4 değer 4 masalla bütünleştirilerek 4 modül oluşturulmuştur. Yine ilkokul seviyesinde yaş gruplarına bağlı olarak 4 değer 4 masalla bütünleştirilerek 4 modülün hazırlandı” şekilde konuştu.

“Masallarla Kodlama Projesi" tanıtımına Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve kodlama merkezi görevlileri katıldı.

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