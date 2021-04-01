Alaçam'da okullarda spor şenliği

Samsun Alaçam Etyemez İlkOrtaokulu'nda Samsun Okul Sporları Tertip Komitesi tarafından hazırlanan "Okulda Spor Şenliği" yapıldı.

Samsun Okul Sporları Tertip Komitesi tarafından hazırlanan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen "Okulda Spor Şenliği Projesi" taşımalı eğitim merkezli kırsal mahalle okullarında devam ediyor. Projenin amacı öğrencilerde spor bilinci, kültürü ve farkındalığı oluşturmak, eğlendirmek oyun ile eğitim yapmayı, sosyalleşmeyi sağlamak, bireysel etkinlikler yapabilme ve kişisel yeteneklerinin farkına varabilmeyi sağlamak olduğu ifade edildi.

Okul Müdürü Ayhan Şahin, projenin uygulanmasında etkinlikleriyle öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan Samsun Okul Sporları Tertip Komitesi'ne ve Alaçam İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cansu Keskin Karaaslan ve Ramazan Çoban'a teşekkür etti.

Okulda Spor Şenliği Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Celalettin Sula, Erdal Aksoy, Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural’ın katılımı ile gerçekleşti.

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