Şehri nakış gibi işleyen tesis

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, dağlardan çıkarılan tonlarca ağırlıktaki dev kayaların işlenerek sanat eseri ve şehir mobilyasına dönüştürüldüğü Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi'ni ziyaret etti.

Sarıışık Mahallesi Adalar mevkiinde 20 bin metrekarelik arazi üzerinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi hem şehrin doğal parke ile dekoratif taş ihtiyacını karşılıyor hem de istihdam ve tasarruf sağlıyor.

Yurt içi pazarının ardından ihracata da başlayan tesisi ziyaret ederek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrin her noktasında mümkün olduğunca kendi üretimimiz olan malzemeleri kullanarak belediyemizin bütçesine büyük katkı sağlıyoruz" dedi.

Büyük bir sanat atölyesine dönüşen tesiste, günden güne gelişerek farklı tasarımlarla ürün çeşitliliğinin arttırıldığına dikkat çeken Başkan Demir, yılda 25 bin ton kayanın işlenerek taş esere dönüştürüldüğünü belirterek, "2020 yılında 16 milyon lira ciro elde ettik. 2021 yılında hedefimiz ise 22 milyon TL. Hem belediye bütçemize katkı sağlıyoruz hem de kentimizin ihtiyaç duyduğu mobilyaları üreterek büyük bir ekonomik tasarruf sağlıyoruz. Biz sadece kendi ihtiyaçlarımızı değil çevre belediyelerimizin özel projelerine buradan bedeli karşılığında malzeme verebiliyoruz. Piyasa değerinin altında bu çalışmaları imal ediyoruz” diye konuştu.

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