Samsun'da 7 kaçak göçmen yakalandı

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 7 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Ankara yolu üzerindeki denetimlerde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta, yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı ve İstanbul´dan Rize'ye gittikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden göçmenler emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-04-02 11:06:03



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