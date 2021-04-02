Yere düşen silah ateş aldı: 1 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde yere düşen silahın ateş alması sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, dün gece İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yerde bulunan parke taşını almak için yere eğilen T.G.'nin (55) üzerinde bulunan silah yere düşerek ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun T.G.'nin karnına isabet etti. Kendi aracıyla hastaneye giden şahıs tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay sonrası araçta yaptığı aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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