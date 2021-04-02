Ortak flütü kullanan 5 çocuğun ailesinden 14 kişi pozitif çıktı (FOTOĞRAF İPTALİ)

Lenfoma ile mücadele eden oyuncudan açıklama

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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`Ortak flütü kullanan 5 çocuğun ailesinden 14 kişi pozitif çıktı´ başlıklı haberimizle birlikte servis ettiğimiz aşağıdaki 2 fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıylaDHA-Genel Türkiye-Samsun

2021-04-02 13:40:39



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