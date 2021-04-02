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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun ihracatta çıta yükseltti Türkiye genelinde 16’ncı sırada yer aldı

İHA

Samsun ihracatta çıta yükseltti Türkiye genelinde 16’ncı sırada yer aldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TİM verilerine göre Samsun’un mart ayında yaptığı ihracatla Türkiye genelinde 16’ncı sırada yer aldığını söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye’nin mart ayın ihracat rakamlarını açıkladı. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, verilere göre Samsun’un bir önceki aya göre yüzde 71 artışla mart ayında yaptığı 122 milyon 725 bin dolarlık ihracatıyla Türkiye genelinde 16’ncı sırada yer aldığını belirtti.

Rakamlar arttı
Verilere göre geçen yılın ocak ayında 63 milyon 585 bin dolarlık ihracat yapan Samsun’un bu yılın ocak ayında 65 milyon 866 bin dolar ihracat yaptığını belirten Başkan Murzioğlu, “2020 yılının Şubat ayında 56 milyon 344 bin dolar ihracat yapan ilimiz, bu yılın şubat ayında ise 71 milyon 792 bin dolar ihracat yaptı. Yine geçen yılın mart ayında 61 milyon 98 bin dolar ihracat yapan ilimiz bu yılın mart ayı itibariyle 122 milyon 725 bin dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. Samsun, geçen yıl ilk üç ay itibariyle 181 milyon 27 bin dolar ihracat yaparken, bu yılın ilk üç ayında ise 260 milyon 382 bin dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. Rakamlara baktığımızda geçen yıl ilimiz hem mart ayı hem de ilk üç ay itibariyle ihracat sıralamasında 21’inci sırada yer aldı. Bu yıl itibariyle ise mart ayı ihracatıyla Türkiye genelinde 16’ncı sırada yer alan Samsun, ilk üç aya göre de 19’uncu sırada yer aldı. İhracat rakamımız geçen aya göre de yüzde 71 oranında artış gösterdi” dedi.

Adım adım hedefe
Pandemiye rağmen çok iyi ihracat başarısı yakaladıklarını ifade eden Başkan Murzioğlu, “Her zaman belirttiğimiz yıllık 1 milyar dolarlık ihracat hedefine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Dünyayı saran korona virüse rağmen elini taşın altına koyarak ilimize, ülkemize katma değer sağlayan başta işverenlerimiz olmak üzere emekçilerini ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz hepimizce aşikar. Ancak tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına kim bir çivi çakıyorsa, kim bir taş üzerine bir taş koyuyorsa, kim aş, iş veriyorsa ona minnettarız. Sanayicilik, üretim ve istihdam sağlamak, üstüne üstlük ihracat yapabilmek kolay değil. İhracatın kalkınmada ne denli önemli bir faktör olduğunun farkındayız. İhracatta bulunduğumuz konum yeterli mi, değil. Samsun daha iyi yerlerde olmalı. Ama, bu potansiyel de bizde var” diye konuştu.

“Sorumluluğumuzun farkındayız”
Açıklamasında, Oda olarak ihracatı artırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcadıklarının altını çizen Murzioğlu açıklamasını şöyle tamamladı:
“Oda olarak firmalarımıza yönelik düzenli olarak ihracatını artırmaya yönelik eğitimler veriyoruz. Ancak ihracatta en önemli konulardan biri de yetişmiş insan gücü. Rekabette yer almak istiyorsak çok bilgili ve donanımlı insan gücüne ihtiyacımız var. Biz de bu sorumlulukla eğitimlerimizi pandemiye rağmen online ortamda da olsa sürdürüyoruz. Hedeflere ulaşmak istiyorsak, geride kalmak istemiyorsak, her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak zorundayız. Eğer ihracatta çıtayı daha fazla yükseltmek istiyorsak bunu başarmalıyız. Emin olun bir an durursak, yarışı kaybederiz. Bu nedenle temennimiz ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı verebilmek için daha fazla ihracat yapabilmek. İnşallah belirlediğimiz hedefimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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