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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da ev yangını

İHA

Samsun'da ev yangını

Samsun'da bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Yangın, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi İkinci Bulvar'da bulunan 10 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mihriye Ö.'ye ait evin mutfak kısmında yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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