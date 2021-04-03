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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da mezgit, barbun ve somona talep

DHA

Samsun'da mezgit, barbun ve somona talep


Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, yaklaşan denizlerde av yasağı öncesi tezgahlarda en fazla yer bulan mezgit, barbun ve somon balıkları yoğun talep görüyor.
1 Eylül´de başlayan denizlerde av döneminin sonuna yaklaşılıyor. 15 Nisan tarihi itibari ile başlayacak av yasağı öncesi vatandaşlar, tezgahlara yöneldi. Günlük tutulan son taze balıkları tüketen vatandaşlar en çok ilgiyi mezgit, barbun ve somon balıklarına gösteriyor.
Balık sezonunun yavaş yavaş sonuna gelindiğini söyleyen balıkçı Emirhan İlhan, "Nisan aylarında av yasakları başlar. 1, 2 ay boyunca iyi hamsi yakalayamadık, iyi hamsi olmadı. Hamsinin yerini mezgit, barbun ve somon gibi balıklar tuttu. Yasaklardan sonra ne olur bilemiyoruz ama şu anda mezgit ve barbunumuz var. Onların yanında levrek, somon ve çupra gibi ızgara balıkları da var. Balıkların tezgaha bol gelmesi çok geç başladı. Yağışlar ve yasaklar olduğu için balıkçılarda müşterilerde biraz mağdur oldu. Besin değeri yüksek olduğundan vatandaşımızın balığa ilgisi var. Fiyatlar yükselmiyor ama indirim de yok. Çupra 40, levrek 50 liradan başlıyor. Mezgit balığının fiyatı 25-30 liraya kadar düştü. Barbun günlük geldiği için miktarına göre fiyatı değişiyor. Şu anda barbun fiyatı 45 TL ama biraz daha düşer diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.
`KARADENİZLİ BALIK YEMEYİ SEVİYOR´
Son günlerde daha az balık tutulduğunu belirten balıkçı Doğukan Yılmaz, "Şu anda en çok tutulan ve talep gören balığımız mezgit. Barbun balığına da taze olduğu için vatandaşlar tarafından talep gösteriliyor. Deniz az da olsa bize bir şeyler veriyor. İşlerimiz yolunda Allah´a şükür olsun. 15 Nisan tarihi itibari ile yasaklar gelecek ama balık satışlarımız devam edecek. Yasaklardan sonra olta balıkçılığı başladığı için mezgit, barbun, levrek ve çupra gibi balıkların satışına devam edeceğiz. Vatandaşlar protein ve omega-3 ihtiyacını gidermek için çokça balık tüketiyor. Somon balığının protein değeri yüksek olduğu için çok satılıyor. Karadeniz Bölgesi´nde yaşayan insanlar balık yemeyi seviyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Miraç ŞENTÜRK
2021-04-03 09:24:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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