Samsun'da, 1 günde 84 bin HES kodu sorgulandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında 4 haftadır 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Samsun'da, dün 84 bin 251 Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı. Kentte izolasyon kurallarını ihlal eden 7 kişiye ise 18 bin 688 TL para cezası uyguladı.
Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 24 saat içerisinde toplam 84 bin 251 HES kodu sorgulaması yapıldı. Açıklamada, "Denetimlerde izolasyon kuralını ihlal eden 7 kişiye ise toplam 18 bin 688 TL para cezası kesildi. Ayrıca Covid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 1299 kişinin de evinde denetim yapıldı" denildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2021-04-03 12:15:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.