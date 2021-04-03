Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı Samsun’da 28 gün sonra ilk kısıtlamalı cumartesi

Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı, sokaklar bomboş kaldı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar gereği Samsun’da 28 gün sonra cumartesi günü yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Korona virüsü vakalarının yükselmesi üzerine çok yüksek riskli illerde hafta sonu kısıtlaması geri geldi. Cumartesi günü de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına başlandı. Samsun’da 28 gün sonra kısıtlamalı ilk cumartesi sokaklar boş kaldı.

Kısıtlama nedeniyle Kurtuluş Yolu, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve Mecidiye Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf bulunanlar dışında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmadığı görüldü. Kente takviye olarak gelen hazır kuvvetle birlikte emniyet personelleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimler yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.